Magdeburg (dpa/sa) - Aus dem Bundes-Denkmalpflegeprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" fließen 660 000 Euro für den Erhalt von drei Denkmälern in Sachsen-Anhalt. Es profitieren die Stabkirche in Stiege, das Diakonissen Krankenhaus Neuvandsburg in Elbingerode und die Kirche St. Stephani in Aschersleben, teilte die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur am Freitag in Magdeburg mit. Das Geld diene der langfristigen Substanzerhaltung und Restaurierung und müsse kofinanziert werden.

Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) erklärte: "Mit den Geldern können wichtige Vorhaben in die Tat umgesetzt und die Restaurierung von Sachsen-Anhalts Denkmallandschaft weiter vorangetrieben werden."