Eine Wohnung in einem Plattenbau in Halberstadt steht in Flammen. Zahlreiche Bewohner des Heims für betreutes Wohnen müssen in Sicherheit gebracht werden. Für einen kommt aber jede Hilfe zu spät.

Halberstadt (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Halberstadt ist ein 70 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Bewohner starb noch vor Ort, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Feuer am Freitagabend wurden insgesamt 15 Menschen verletzt, 8 von ihnen kamen ins Krankenhaus. Es habe sich meist um Rauchgasvergiftungen gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Teils seien die überwiegend älteren Bewohner aber auch wegen Schocks und Erschöpfung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei brannte die Wohnung im dritten Stock des sechsstöckigen Plattenbaus in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die genauen Untersuchungen dazu würden frühestens am Montag durchgeführt, sagte der Polizeisprecher. Auch zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

