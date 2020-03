Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen bis Dienstagnachmittag (Stand 15.30 Uhr) laut Sozialministerium auf 724 Fälle gestiegen. Das waren 28 mehr als am Vormittag, wie das Ministerium in Magdeburg mitteilte. Sieben infizierte Menschen sind der Übersicht zufolge bislang gestorben. 62 Patienten würden im Krankenhaus behandelt. Außerdem sind nach Schätzungen bisher 221 Infizierte im Land wieder genesen.