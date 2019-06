Halle (dpa/sa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 76 Jahre alten Frau in Merseburg (Saalekreis) hat die Staatsanwaltschaft für den angeklagten Sohn acht Jahre Haft gefordert. Es gebe eine lückenlose Beweis- und Indizienkette. Das Motiv sei aber weiter unklar. Staatsanwalt Hendrik Weber plädierte am Donnerstag vor dem Landgericht Halle dafür, den Angeklagten wegen Totschlags zu verurteilen. Der Deutsche soll im Dezember 2018 seine Mutter im Wohnzimmer mit mindestens vier wuchtigen Schlägen gegen den Kopf getötet haben. Er gab an, wegen seines Alkoholkonsums könne er sich nicht daran erinnern. Die Verteidigung forderte sechs Jahre Haft.

Die Leiche der 76-Jährigen war erst im Februar 2019 gefunden worden - weil eine Nachbarin bemerkt hatte, dass die Weihnachtsbaumbeleuchtung in dem Haus noch brannte.

