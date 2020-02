Halle (dpa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC will in der kommenden Saison den Etat einem Medienbericht zufolge noch einmal erhöhen. In den bereits eingereichten Lizenzunterlagen veranschlagt der HFC ein Budget von 7,7 Millionen Euro und einen Zuschauerschnitt von 7700 Fans. Das berichtete die "Mitteldeutsche Zeitung" (Samstag). In die aktuelle Saison war der Club mit einem Etat von 6,8 Millionen Euro gegangen, der durch zusätzliche Sponsoreneinnahmen mittlerweile auf 7,2 Millionen Euro angewachsen ist.

"Nun geht es darum, dass wir auch sportlich wieder in Tritt kommen und schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern", sagte Präsident Jens Rauschenbach. Der HFC hatte am Montag Trainer Torsten Ziegner nach einer seit November andauernden Sieglos-Serie freigestellt und Ismail Atalan als Nachfolger verpflichtet.

Website Hallescher FC