Tangerhütte (dpa/sa) - Bei einem Unfall in der Altmark ist ein 82 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen auf der Landstraße zwischen Bölsdorf und Tangerhütte in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Dienstagnachmittag verletzt. Warum der 82-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar.