Magdeburg (dpa/sa) - Das für Schwarzarbeit zuständige Hauptzollamt Magdeburg hat im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt einen Schaden von etwa 9,5 Millionen Euro aufgedeckt. Die zuständige Abteilung habe mehr als 2100 Prüfungen durchgeführt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Etwa ein Drittel davon fanden in der Baubranche statt, knapp zehn Prozent im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe. Zu den festgestellten Vergehen zählten den Angaben nach unter anderem Mindestlohnverstöße, unerlaubte Ausländererwerbstätigkeit, Arbeitsausbeutung und Scheinselbstständigkeit. Insgesamt sind Angaben des Hauptzollamtes zufolge 2020 etwa 2600 Straf- und 500 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

