Jerichow (dpa/sa) - Eine 97 Jahre alte Patientin ist in einem Krankentransport bei einem Unfall in Jerichow (Landkreis Jerichower Land) tödlich verletzt worden. Der Krankentransport fuhr am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 107 durch Jerichow, als aus einer Nebenstraße ein Auto abbog, wie die Polizei in Burg am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Fahrer des Krankentransports habe so stark bremsen müssen, dass die 97-Jährige aus ihrem Transportstuhl geschleudert wurde und dabei schwere Verletzungen erlitt. Sie starb wenig später im Krankenhaus. Der Autofahrer sei ohne anzuhalten weiter gefahren. Die Polizei suchte nach Zeugen. Bei dem am Unfall beteiligten Auto soll es sich um einen dunklen Kombi handeln.