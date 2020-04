Magdeburg (dpa/sa) - Das sachsen-anhaltische Bildungsministerium hat am Mittwoch 99 Stellen für pädagogische Mitarbeiter an öffentlichen Schulen ausgeschrieben. Die unbefristete Einstellung solle zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 erfolgen, teilte das Ministerium in Magdeburg mit. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Mai.

Gesucht werden staatlich anerkannte Erzieher, Sozialpädagogen sowie Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen und Absolventen des Bachelor-Studienganges Kindheitspädagogik. Die ausgewählten Bewerber werden an Grund- (47 Stellen) und Förderschulen (46 Stellen) eingesetzt, weitere sechs werden für den Einsatz an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen gesucht.

Mitteilung des Bildungsministeriums