Leipzig (dpa/sn) - Wegen Beendigung der Brückenbauarbeiten wird die Bundesautobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Dreieck Parthenaue und Leipzig Ost von Samstag 19.00 Uhr an voll gesperrt. Darüber informierte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum Sonntagabend. Eine Umleitung ist aus Richtung Dresden ab Naunhof sowie aus Richtung Halle ab Leipzig Ost eingerichtet. Fahrzeugführer, die von der A 38 kommend in Richtung Halle wollen, fahren am Dreieck Parthenaue zunächst in Richtung Dresden und dann ab der Anschlussstelle Naunhof der Umleitung nach.

Die Brückenbauarbeiten waren im Zuge der Erweiterung der A 14 auf sechs Fahrspuren und wegen des schlechten Zustandes des früheren Bauwerks notwendig geworden. Sie begannen im April 2019. An diesem Wochenende werden das Traggerüst für die Brückenkappen zurückgebaut und die Schutzeinrichtung auf der A 14 vervollständigt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 4,1 Millionen Euro.