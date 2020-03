Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer müssen ab Montag an der Autobahn 2 und der Bundesstraße 71 in Magdeburg-Kannenstieg mit Behinderungen rechnen. Die Anschlussstelle Kannenstieg in Fahrtrichtung Berlin wird dann für zwei Wochen gesperrt, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der Autobahnanschlussstelle. Umleitungen würden eingerichtet.

Auch auf der B71 wird die Fahrbahndecke zwischen den Abzweigungen nach Ebendorf und Am Großen Silberberg erneuert, so dass die Bundesstraße dort voll gesperrt werden muss. Die Fahrbahnsanierungen an der A2 und der B71 sollen am 20. März dieses Jahres abgeschlossen werden.

Mitteilung des Verkehrsministeriums