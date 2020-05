Magdeburg (dpa/sa) - Ab Mitte Juni sollen alle Nahverkehrszüge in Sachsen-Anhalt wieder nach dem normalen Plan fahren. Wegen der Corona-Pandemie war etwa ein Fünftel des Zugangebots eingeschränkt worden, teilte der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) am Freitag mit. Die Einschränkungen sollen Schritt für Schritt aufgehoben werden. "Entlastung gibt es vor allem für Pendler auf der Strecke Magdeburg - Wolfsburg", heißt es. Bereits von Montag an sollen dort wieder Nachmittagszüge fahren. "Die S-Bahn Mitteldeutschland fährt ab 1. Juni wieder auf allen Strecken normal."

Der Harz-Berlin-Express von Abellio soll demnach ab dem 12. Juni wieder den Abschnitt zwischen Magdeburg und Berlin bedienen. Einen Tag später kommen noch zahlreiche weitere Strecken wie Aschersleben - Dessau, Halle - Sangerhausen oder Magdeburg - Thale hinzu. Weitere Details stehen auf der Internetseite der Nasa.

Weitere Details zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Nahverkehr