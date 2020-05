Halle (dpa/sa) - Für eine Aktion zum Freiwilligentag hat der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby Hallenserinnen und Hallenser zum Müllsammeln aufgerufen. Gemeinsam mit der Unterstützung von SPD-Ortsvereinen ist der Sozialdemokrat mit seinem Fahrrad durch die Saalestadt gefahren und hat an zuvor ausgewählten Stationen Halt gemacht. Mit Müllbeuteln und Handschuhen sammelten die Freiwilligen am Freitag Unrat von Grünstreifen und Wiesen. Die erste Station brachte den Hallenser zurück zu seinen Wurzeln. Nahe der Uniklinik habe er bis 1991 im achten Stock eines Studentenwohnheims seinen ersten Wohnsitz in Halle gehabt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich bin hier, weil ich es wichtig finde, am Freiwilligentag etwas für die Gesellschaft zu machen", betonte er. Die Stadt könne nur so schön sein, wie sie die Bürgerinnen und Bürger gestalteten. An der ersten von fünf Stationen kamen rund zwei Säcke Müll zusammen. Diaby war jüngst bundesweit in die Schlagzeilen geraten, nachdem an seinem Bürgerbüro Einschusslöcher festgestellt worden waren. Zu den Ermittlungen habe er keine neuen Erkenntnisse, sagte Diaby. Der Freiwilligentag in Halle findet dieses Jahr am Freitag und Samstag statt.

Freiwilligentag in Halle