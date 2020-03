Leipzig (dpa) - Die Absage der Leipziger Buchmesse ist aus Sicht des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ein schwerer Schlag für die Buchbranche. "Die Strahlkraft, die von der Leipziger Buchmesse in die Gesellschaft ausgeht, und das Interesse und die Begeisterung für Bücher, die sie vermittelt, sind enorm", erklärte Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis am Dienstag. Die Verantwortlichen in Leipzig hätten aber die richtige Entscheidung getroffen. Die Gesundheit der Besucher, Aussteller und Mitarbeiter sowie die gesamtgesellschaftliche Situation hätten Vorrang.

Die Leipziger Messe und die Stadt haben am Dienstag entschieden, die Frühlingsschau der Branche abzusagen. Die Messe hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen. Der Börsenverein ist der ideelle Träger der Leipziger Buchmesse.

Leipziger Buchmesse