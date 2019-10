Berlin (dpa) - Bund und Länder wollen Synagogen bundesweit angemessen schützen. "Der polizeilichen Präsenz vor den Synagogen kommt eine besondere Bedeutung zu", heißt es in einer Abschlusserklärung der Innenminister, die am Freitag in Berlin bei einer Sonderkonferenz über Schlussfolgerungen aus dem Terroranschlag in Halle sprachen. Umgesetzt werde dies auch im "regelmäßigen Kontakt der Sicherheitsbehörden mit den jüdischen Gemeinden", wobei den besonderen Umständen vor Ort "durch die Polizeidienststellen je nach Gefährdungslage Rechnung getragen wird". Außerdem will man technische und bauliche Maßnahmen zur Sicherung von Synagogen unterstützen.

In der vergangenen Woche hatte ein 27-Jähriger in Halle vergeblich versucht, sich mit Waffengewalt Zutritt zu einer Synagoge zu verschaffen. Mehr als 50 Menschen hielten sich in dem Gebäude auf, um den jüdischen Feiertag Jom Kippur zu begehen. Polizisten waren nicht vor der Tür. Der Attentäter tötete eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Täter gab in seinem Geständnis rechtsextremistische sowie antisemitische Motive an.

Vor dem Attentat hatte das Bundeskriminalamt (BKA) die Gefährdung für jüdische Einrichtungen durch Rechtsextremisten ähnlich hoch eingeschätzt wie die Bedrohung durch radikale Islamisten. Nach dpa-Informationen heißt es in einer BKA-Einschätzung zum Rechtsextremismus aus dem Juni 2018, die Bedrohungslage sei "vergleichbar" mit der durch den islamistischen Terrorismus.

Die Synagoge in Halle war zur Tatzeit nicht von der Polizei bewacht worden. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht (CDU), hatte nach dem Attentat erklärt, die von der Landespolizei gewählte Maßnahme - gelegentliche Streifengänge vor der Synagoge - habe der Gefährdungsbewertung des BKA entsprochen.

Für die Gefährdungslagebilder ist das BKA zuständig. Die Einteilung in Gefährdungsstufen für Personen oder Objekte ist aber Sache der Länder. Auf Grundlage dieser Einstufung trifft dann die Polizei im Land die Entscheidung welche Schutzmaßnahmen angemessen sind.