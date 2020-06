Magdeburg (dpa/sa) - Auf fünf Regionalkonferenzen konnten sie die Bewerber kennenlernen - nun müssen rund 3500 SPD-Mitglieder per Brief entscheiden, wer sie in die Landtagswahl 2021 führen soll. Am Samstag startet offiziell die Abstimmung zwischen Fraktionschefin Katja Pähle und dem Politologen Roger Stöcker. Erste Briefe seien bereits in der Parteizentrale eingegangen, sagte ein Parteisprecher.

Rund 260 Genossen machten sich auf den Regionalkonferenzen vor Ort ein Bild von den beiden, rund doppelt so viele dürften die Fragerunden online verfolgt haben. Bis zum 10. Juli, 14.00 Uhr müssen die Wahlzettel in der Magdeburger SPD-Zentrale eingegangen sein, um noch gezählt zu werden. Dann soll ausgezählt werden, mit einem Ergebnis rechnet die Partei gegen Abend. Die Landtagswahl soll dann am 6. Juni 2021 stattfinden.