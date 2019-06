Magdeburg (dpa/sa) - Ein acht Jahre alter Junge ist auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Magdeburg von einem Auto angefahren, darunter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Zeugen versuchten am Freitagnachmittag, das Kind mit Hilfe von Wagenhebern zu befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Dies sei aber nicht gelungen. Ein weiterer Zeuge eilte zu Hilfe und betreute den Jungen medizinisch. Schließlich hoben die Einsatzkräfte das Auto mit hydraulischem Gerät an und befreiten das Kind auf einer speziellen Trage. Der Achtjährige wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Magdeburg gebracht. Drei Zeugen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.