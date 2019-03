Celle (dpa/lni) - Der ADAC will Themen wie E-Mobilität und Digitalisierung vorantreiben. So wolle sich der Autofahrerclub als Mobilitätsdienstleister etablieren, sagte eine Sprecherin am Samstag nach der jährlichen Mitgliederversammlung des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in Celle. Derzeit werde eine neue digitale Plattform des Clubs entwickelt, die Ende des Jahres vorgestellt werden soll.

Die mehr als 1,4 Millionen Mitglieder des Regionalclubs interessierten sich zunehmend für Elektro-Fahrzeuge, betonte der Vorsitzende Ulrich Krämer. Bis die E-Mobilität für jeden alltagstauglich sei, dauere es noch, aber man sei auf einem guten Weg. Dabei gehe der ADAC eine Kooperation mit der Elektroinnung ein. Mitglieder könnten sich damit künftig kostenlos etwa über Anschlüsse, Kapazitäten und Kosten informieren. Zudem sollen Pedelec-Kurse angeboten werden, die den sicheren Umgang mit den schnellen Zweirädern vermitteln.

ADAC-Niedersachsen/Sachen-Anhalt