Möckern (dpa/sa) - Die AfD Sachsen-Anhalt bereitet sich bei einem Parteitag in Möckern (Jerichower Land) auf die Kommunal- und Europawahl vor. Heute soll das umfangreiche Kommunalwahlprogramm vorgestellt werden, kündigte Landeschef Martin Reichardt an. Es umfasse alle Politikfelder von Finanzen über Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Infrastruktur bis Bildung. Der Parteitag markiere den Auftakt für den Wahlkampf. Der Parteichef erwartet in Möckern etwa 250 bis 350 Parteimitglieder. Die Europa- und Kommunalwahlen sind für den 26. Mai angesetzt. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Parteifinanzen sowie eine Nachwahl für das Landesschiedsgericht.

Landesvorstand AfD Sachsen-Anhalt