Magdeburg (dpa/sa) - Die Afd im Magdeburger Landtag will ihr umstrittenes Lehrer-Meldeportal auch künftig weiter betreiben. Seine Fraktion sehe keinen Änderungsbedarf, teilte der bildungspolitische Sprecher Hans-Thomas Tillschneider, auf Anfrage mit. Im Grunde werde nur eine freiwillige Mail an die AfD-Abgeordneten versandt. Die Fraktion ruft seit November vorigen Jahres dazu auf, Lehrerinnen und Lehrer zu melden, die sich in der Schule kritisch über die AfD äußern. Seither habe es 100 Meldungen gegeben, die als ernsthaft einzustufen seien, hieß es.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein vergleichbares Lehrer-Portal zuletzt vom Landesdatenschützer mit der Begründung verboten, dass gezielt politische Meinungen von Lehrern gesammelt würden. Das verstoße gegen geltende Datenschutzbestimmungen.