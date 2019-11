Das Logo der Agentur für Arbeit an einem Gebäude der Bundesagentur. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild Carsten Rehder

Halle (dpa/sa) - Die Arbeitsagentur gibt heute in Halle die Zahlen zum Arbeitsmarkt für November bekannt. Im Oktober waren in Sachsen-Anhalt rund 74 900 Menschen ohne Job gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 Prozent. Die Erwerbslosigkeit war damit weiter gesunken. Angesichts der demografischen Entwicklung im Land beklagen Unternehmen, dass es zu wenig Nachwuchs an Fachkräften gebe. Bundesweit sehen Experten auch langfristig eine steigende Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern - etwa im Gesundheits- und Sozialwesen.

Der Arbeitsmarkt im Vormonat (Oktober 2019)