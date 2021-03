Leipzig (dpa) - Nach über vier Monaten Zwangspause nimmt der Airport Leipzig/Halle den regulären Passagierflugverkehr wieder auf. Die erste Maschine seit dem 18. November 2020 hebt am Donnerstag nach Hurghada (Ägypten) ab, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Weitere Ziele sind dann die Kanaren, Antalya, Mallorca und ab kommenden Montag Wien.

Beim Restart seien alle Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz getroffen, Passagiere könnten sich vor Ort testen lassen, sagte Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG. "Jetzt kommt es entscheidend darauf an, dass sich auch unsere Gäste verantwortungsvoll verhalten und konsequent die Abstands- und Hygieneregeln beachten - von der Ankunft am Flughafen, über den Check-in und Flug bis zum Aufenthalt am Reiseziel."

