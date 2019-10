Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Leistungen der Bundeswehr bei der Wiedervereinigung Deutschlands gewürdigt. "Vor fast 30 Jahren wurden Angehörige aus zwei Armeen vereinigt. Über Nacht wurden so aus Gegnern Kameraden", sagte die CDU-Vorsitzende zum 29. Jahrestag der Deutschen Einheit. "Dass dies gelungen ist, lag vor allem auch daran, dass die Menschen entschlossen und mutig genug waren, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Dieser Mut verbindet."

Heute stammten Soldaten aus allen Regionen Deutschlands und leisteten jeden Tag ihren Dienst für Deutschland, so Kramp-Karrenbauer. Damit sei die Bundeswehr "ein sichtbares Zeichen einer erfolgreichen Wiedervereinigung unseres Landes".

Die Ministerin wird am Donnerstagmorgen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit mit einem Truppenbesuch auf der Fregatte Schleswig-Holstein beginnen. Dort ist sie gemeinsam mit Daniel Günther (CDU), dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins. Im Anschluss daran nimmt sie an den Feierlichkeiten der Bundesregierung in Kiel teil.