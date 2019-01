Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Kirchgemeinden in und um Dessau hängen 40 Tage lang orangefarbene Rettungswesten an ihre Kirchtürme und erinnern so an das Schicksal von Flüchtlingen. Mit der Friedensaktion zwischen dem 3. Februar und 15. März wollten sie die Arbeit der Organisation Seebrücke unterstützen, teilte die Evangelische Landeskirche Anhalts am Donnerstag in Dessau-Roßlau mit. Die internationale Bewegung solidarisiere sich mit allen Menschen auf der Flucht und setze sich für eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen ein, die fliehen mussten oder auf der Flucht sein. Die Aktionsdauer sei auf 40 Tage festgelegt worden, weil die Zahl 40 in der Bibel für eine Zeit der Besinnung und Umkehr stehe.

"Wir möchten zum Nachdenken über die aktuelle Flüchtlingspolitik anregen und mit den Menschen in der Region und in unseren Kirchen darüber ins Gespräch kommen. Das heißt nicht, dass wir gleich Lösungen präsentieren werden. Aber wir wollen uns angesichts der Not der Menschen nicht in unsere Häuser zurückziehen", erklärte die Dessauer Kreisoberpfarrerin Annegret Friedrich-Berenbruch.