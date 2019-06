Der Schlossberg mit der Stiftskirche St. Servatii. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archivbild

Klaus-Dietmar Gabbert

44 deutsche Welterbestätten bewahren das Erbe der Menschheit, fünf liegen in Sachsen-Anhalt. Am ersten Juni-Sonntag rücken sie sich mit einem Aktionstag in den Mittelpunkt. Eröffnung ist in Quedlinburg.

Quedlinburg (dpa/sa) - In Quedlinburg im Harz, einem der größten Flächendenkmale Deutschlands, wird heute der diesjährige Welterbetag eröffnet. Der Aktionstag wird seit 2005 von den 44 deutschen Welterbestätten zwischen Wattenmeer und Bodensee dafür genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen und Besucher zu werben. Bundesweit gibt es Führungen, Konzerte und Ausstellungen. Welterbestätten sind Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften. Fünf der deutschen Welterbestätten liegen in Sachsen-Anhalt, darunter Quedlinburg. Die Altstadt mit rund 2000 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten steht seit 25 Jahren auf der Unesco-Welterbeliste. Der Welterbetag ist in der Harzstadt Teil des Sachsen-Anhalt-Tages - dem größten Volks- und Heimatfest des Landes. Rund 150 000 Besucher werden erwartet. Aus diesem Grund gibt es auf dem Festgelände erstmals ein "Welterbedorf" mit Präsentationen einiger deutscher Welterbestätten. Welterbetag 2019

Schlagwörter zum Thema: Kultur | Sachsen-Anhalt |