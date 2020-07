Magdeburg (dpa/sa) - Im Magdeburger Stadtteil Buckau hat ein Mann an sechs geparkten Autos die Spiegel abgetreten. Der Betrunkene war dabei beobachtet und von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden, teilte diese am Sonntag mit. Der 27-Jährige habe angegeben, frustriert zu sein. Bei einem Atemalkoholtest seien 1,2 Promille gemessen worden, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen mehrfacher Sachbeschädigung ermittelt, außerdem muss er für die Schäden an den Fahrzeugen aufkommen.

Mitteilung der Polizei