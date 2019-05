Halle (dpa/sa) - Weil Fachkräfte fehlen, bleibt eine offene Stelle für den Beruf des examinierten Altenpflegers in Sachsen-Anhalt im Schnitt 160 Tage lang unbesetzt. "Ohne weitere Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland wird sich die Situation immer weiter zuspitzen", sagte der Chef der Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt, Kay Senius, am Freitag laut einer Mitteilung. Nehme man alle Berufe zusammen, dauere die Stellenbesetzung durchschnittlich 101 Tage. "Auf einhundert gemeldete Stellen für examinierte Pfleger kommen rein rechnerisch 33 Arbeitslose." Am kommenden Montag ist der Tag der Pflege.

Es müssten sich die Bedingungen verbessern, etwa beim Verdienst, der in Sachsen-Anhalt noch immer unter dem Bundesdurchschnitt liege, so Senius. So betrage der durchschnittliche Monatsbruttolohn von Vollzeitfachkräften in der Altenpflege zwischen Arendsee und Zeitz 2138 Euro - 608 Euro weniger als im Bundesdurchschnitt. Bei den Krankenpflegefachkräften seien das 3006 zu 3314 Euro.

Senius zufolge könnten ausländische Fachkräfte bei fairen Bedingungen den Mangel lindern. Es sei jedoch wichtig, mehr als bisher über die europäischen Grenzen zu schauen. In Sachsen-Anhalt liege der Anteil von Ausländern in der Altenpflege aktuell bei 1,2 und in der Krankenpflege bei ein Prozent, hieß es.

2018 waren laut Arbeitsagentur landesweit knapp 51 000 Pflegekräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt, die meisten davon Frauen.

Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich in Sachsen-Anhalt