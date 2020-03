Halle (dpa/sa) - Ein 39-Jähriger hat sich offenbar an einem Tag eine ganze Reihe von Straftaten zu Schulden kommen lassen. Den Mann erwarten Anzeigen wegen Betrugs, Diebstahl, Beleidigung und Drogenbesitz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst habe der Tatverdächtige am Sonntag versucht, einen Einkauf im Wert von 60 Euro mit einer EC-Karte zu zahlen. Als er eine Pin eingeben sollte, habe er die Bezahlung abgebrochen. Die Kassiererin im Hauptbahnhof Halle sei misstrauisch geworden und habe bei der anschließenden Kreditkartenzahlung einen Ausweis sehen wollen.

Als der Tatverdächtige merkte, dass die Polizei gerufen wurde, floh er, wie die Beamten mitteilten. "Ihr Kollege nahm die Verfolgung auf und wurde dabei durch den Flüchtenden mit ehrverletzenden Worten beleidigt", heißt es in der Polizeimeldung. Der Verdächtige konnte zwar entkommen, wurde aber aufgrund der Beschreibung später gefasst. Die Beamten fanden bei dem Mann Geldkarten, Crystal Meth und Cannabis.

