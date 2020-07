Magdeburg (dpa/sa) - Mit Blaulicht und einer Eskorte von Polizei- und Justizfahrzeugen ist der Angeklagte im Prozess zum Terroranschlag von Halle am Dienstag zum Landgericht Magdeburg gebracht worden. Vor dem Gerichtsgebäude verfolgten zahlreiche Besucher die Ankunft des 28 Jahre alten Angeklagten, der allerdings hinter abgedunkelten Scheiben eines dunklen Transporters nicht zu sehen war. Stephan B. sei zuvor aus der Justizvollzugsanstalt Burg in einem Hubschrauber zum wenige Kilometer entfernten Flugplatz Magdeburg gebracht worden, berichtete Radio Brocken.

In das Gefängnis bei Magdeburg war der Angeklagte erst vor wenigen Wochen verlegt worden. Zuvor war der 28-Jährige in Halle im Gefängnis Roter Ochse untergebracht. Anfang Juni war jedoch bekannt geworden, dass er am Pfingstwochenende während eines Hofgangs zeitweise unbewacht gewesen war und die Situation für einen Fluchtversuch genutzt hatte. Im Prozess soll der Angeklagte gefesselt und von Spezialkräften begleitet in den Gerichtssaal gebracht werden.