Magdeburg (dpa/sa) - Wegen Prügelattacken an Magdeburger Straßenbahnhaltestellen muss sich ein 34-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung beginnt heute am Landgericht Magdeburg. Im April soll der Mann an einer Straßenbahnhaltestelle am Hasselbachplatz einen Mann grundlos mindestens dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt blutende Verletzungen an Mund und Nase.

Eine Woche später soll der Angeklagte einer Frau an einer Haltebahnstelle einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihr damit den Augenhöhlenboden und die Nase gebrochen haben. Einen Zeugen soll er mit Fußtritten gegen den Kopf verletzt haben.

Der aus Syrien stammende Mann war zuvor schon wegen ähnlicher Vorfälle in Nordrhein-Westfalen aufgefallen. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen, wie das Landgericht mitteilte.

Die Polizeiführung hatte nach den Taten im April schwere Ermittlungsfehler eingeräumt. Es hatte sich etwa nach dem Vorfall im Krankenhaus niemand aktiv nach dem Verletzungsgrad der beiden schwer verletzten Opfer erkundigt. Die Staatsanwaltschaft wurde nicht eingeschaltet und die nötigen Ermittlungen nicht sofort in Gang gesetzt, wie die Polizeiführung Anfang Mai eingeräumt hat.

