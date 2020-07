Magdeburg (dpa/sa) - Der Attentäter von Halle hielt die vor der Synagoge getötete 40-Jährige laut Anklage aufgrund ihres Erscheinungsbildes für minderwertig. Das ging am Dienstag aus der Verlesung des Anklagesatzes beim Prozessauftakt in Magdeburg hervor. Weil er die 40-Jährige als minderwertig empfunden habe, habe er ihr das Recht auf Leben abgesprochen. Sein zweites Opfer, einen 20-Jährigen, habe er irrtümlich für einen Muslim gehalten.

Am 9. Oktober 2019 hatte der Attentäter schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, als darin Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er die Frau und den Mann und verletzte weitere Menschen. Am Dienstag begann der Prozess in dem Fall.