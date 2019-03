Könnern (dpa/sa) - Der Energieversorger Mitnetz Gas hat eine neue Einspeiseanlage für Biogas in den Probebetrieb genommen. Die Anlage in Könnern im Salzlandkreis könne pro Jahr so viel Gas ins Netz einspeisen, wie rund 5000 Einfamilienhäuser verbrauchten, teilte Mitnetz Gas am Mittwoch mit. Bei der früheren Anlage waren es nur 3500 Einfamilienhäuser. In einer Testphase würden die Verdichter der Einspeiseanlage geprüft, nach 600 Stunden Betrieb solle sie in Regelbetrieb übergehen.

Neu ist den Angaben zufolge zudem, dass keine Beimischung von Flüssiggas mehr nötig ist, um den schwankenden Brennwert des Biogases auszugleichen. Mitnetz Gas produziert das Biogas nicht selbst, sondern ist für die Einspeisung des angelieferten Gases ins Netz verantwortlich. In die neue Anlage seien rund 3,3 Millionen Euro investiert worden.