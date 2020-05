Magdeburg (dpa/sa) - Ob Einkäufe liefern oder bei der Pflegebedürftigen anrufen - viele Verbände versuchen, den besonders von der Coronakrise betroffenen Senioren und Seniorinnen in Sachsen-Anhalt in der Not zu helfen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Viele Angebote - von der Tagespflege über Essensausgaben bei der Tafel bis hin zu Seniorentreffs - seien derzeit ganz oder teilweise geschlossen. Angestellte der Volkssolidaritäten würden deshalb derzeit Einkäufe erledigen, Essen liefern oder bei den Pflegebedürftigen anrufen und mit ihnen sprechen, hieß es. Die Tafeln würden Bedürftigen das Essen über ein Fenster oder im Freien verteilen.