Magdeburg (dpa/sa) - Unter dem Titel "Force Attraction - Anziehungskraft" will Magdeburg sich im Rennen um die europäische Kulturhauptstadt 2025 durchsetzen. Damit wird im zweiten Bewerbungsbuch das bisherige Motto "Out of the Void" ("Raus aus der Leere") ersetzt. Das entspreche sowohl der geplanten Dramaturgie im Bewerbungsprozess als auch den Anforderungen der Jury, sagte der Leiter des Bewerbungsbüros Tamás Szalay am Montag in Magdeburg. Im ersten Schritt seien die Bedürfnisse der Stadt fokussiert worden, im zweiten sollten die Stärken weiterentwickelt werden. Aktuell laufen die Arbeiten am zweiten Bewerbungsbuch, das rund 100 Seiten umfassen wird, und am 21. September abgegeben sein muss.

Um den Titel der Kulturhauptstadt bewerben sich neben Magdeburg auch Chemnitz, Hannover, Hildesheim und Nürnberg - sie hatten es im Dezember auf die Shortlist geschafft. Am 28. Oktober soll den Angaben zufolge in Berlin verkündet werden, welche Stadt den Zuschlag bekommt. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien.

