Halle (dpa/sa) - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im April erneut zurückgegangen. Rund 80 900 Männer und Frauen waren ohne Job, wie die Landesarbeitsagentur am Dienstag in Halle mitteilte. Das waren 5100 weniger als im Vorjahresmonat und rund 9600 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank binnen eines Monats um 0,5 Punkte auf 7,1 Prozent. Im April 2018 hatte sie noch bei 7,9 Prozent gelegen. Von der saisontypischen Frühjahrsbelebung profitierten grundsätzlich alle Gruppen der Arbeitssuchenden, aber unterschiedlich stark, sagte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius.