Halle (dpa/sa) - Die Ferienzeit hat die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt wieder leicht steigen lassen. Diese lag bei 7,7 Prozent und damit leicht über dem Juni-Wert von 7,6 Prozent, wie die Landesarbeitsagentur am Dienstag in Halle mitteilte. Fast 87 400 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet. Mehr als jeder Dritte von ihnen suchte schon länger als ein Jahr einen Job. Im Mai und im Juni hatten die Arbeitsmarktexperten zweimal in Folge ein neues Allzeit-Tief bei der Arbeitslosigkeit registriert. Den leichten Anstieg führten sie jetzt auf die saisontypische Sommerflaute zurück. Besonders betroffen seien jüngere Menschen, die Ausbildung und Schule beendet haben, erklärte Regionalchef Kay Senius.