Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind Frauen von der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt deutlich stärker betroffen als in früheren Krisen. Das belegt eine neue Analyse der Bundesagentur für Arbeit zu systemrelevanten Berufen und zum Homeoffice-Potenzial. Heute will die Behörde in Halle die aktuelle Arbeitsmarktsituation beleuchten. Es soll um eine geschlechtsspezifische Bestandsaufnahme gehen. Anlass ist der Internationale Frauentag am 8. März.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte vorab: "Frauen sind je nach Profession und Lebenssituation sehr unterschiedlich betroffen: als Pflegefachkräfte sind sie seit einem Jahr im Dauereinsatz, als Kosmetikerinnen seit Wochen im Lockdown ohne Arbeitsmöglichkeit, als Sachbearbeiterinnen im Homeoffice, oft mit der Zusatzanforderung, das Homeschooling mit organisieren zu müssen." Viele Frauen hätten Jahr große Mehrbelastungen geschultert und große Probleme bewältigt. Insbesondere gelte das für Alleinerziehende.

