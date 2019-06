Ein Boot der Wasserwacht schleppt eine Unterwasserdrohne an das Ufer des Süßen Sees. Foto: Sebastian Willnow/Archivbild Sebastian Willnow

Seegebiet Mansfelder Land (dpa/sa) - Im Süßen See bei Halle haben Archäologen eine Siedlung und steinerne Grabanlagen entdeckt. "Mit einem Tauchroboter und Unterwasserkameras werden die Strukturen auf rund 500 Quadratmeter aufgezeichnet", sagte der Projektleiter für Unterwasserarchäologie beim Landesmuseum Halle, Sven Thomas, am Donnerstag. "Auch Taucher dokumentieren das Gebiet." Bislang sei noch nicht bekannt, aus welcher Zeit die Siedlung stammt. Der See muss den Angaben zufolge damals fast trocken gewesen sein. Er liegt etwa 20 Kilometer westlich von Halle. Die maximale Tiefe beträgt acht Meter. Der Seegrund wird von teils meterdicken Sedimenten bedeckt.

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte