Leuna (dpa) - Arbeiten auf Leinwand und Papier des Schauspielers Armin Mueller-Stahl zeigt eine Ausstellung in Leuna. Insgesamt 75 Arbeiten auf Leinwand und Papier sind ab Donnerstag in der Galerie im Kulturhaus zu sehen, wie eine Sprecherin mitteilte. Gezeigt werden großformatige Gemälde, Farbradierungen und Lithographien, darunter auch ein Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Lübeck (Schleswig-Holstein), welches das künstlerische Werk von Mueller-Stahl vertritt.

Der 1930 geborene Schauspieler ("Die Manns - Ein Jahrhundertroman", "Die Buddenbrooks"), hat sich auch in Hollywood einen Namen gemacht. Dem Publikum ist er seit Jahren zudem als Maler und Musiker bekannt. Die Schau in Leuna ist bis zum 30. Oktober zu sehen.

Ausstellung "Armin Mueller-Stahl - Arbeiten auf Leinwand und Papier"