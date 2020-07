Straßburg/Berlin (dpa) - Arte Concert überträgt am Samstag das "Zeitgleich Festival - Watt, Wald, Wasser" und springt acht Stunden lang zwischen den drei Schauplätzen hin und her. Das digitale Format wurde von den Machern des "Watt en Schlick Fests" (Niedersachsen), des "Rocken am Brocken" (Sachsen-Anhalt) und des "Sound of the Forest" (Hessen) als Antwort auf den kulturellen Stillstand im Festivalsommer initiiert. Wie Arte am Dienstag mitteilte, wird sein Streamingangebot Arte Concert von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr live senden und im Rotationsprinzip 15 Liveacts übertragen. Mit dabei: Bosse, Hundreds und Mighty Oaks. Unter arte.tv/zeitgleich finden Zuschauer Details.

