Oschersleben (dpa/sa) - Der private Krankenhausbetreiber Helios startet in vier Bundesländern eine Online-Buchung für Haus- und Facharzttermine. "In Sachsen-Anhalt stehen insgesamt 51 Ärzte für eine Buchung zur Verfügung", teilte die Standortleitung Helios Bördeklinik am Dienstag mit. Neben einer Online-Buchung können die Termine auch über eine 24-Stunden-Hotline vereinbart werden. "Wir haben verstanden, dass sich Patienten nicht nach unseren Öffnungszeiten oder Erreichbarkeiten richten können", sagte der zuständiger Helios Geschäftsführer Enrico Jensch.

Insgesamt sollen den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 840 Stunden Sprechzeit pro Woche angeboten werden. Neben Ärzten in Magdeburg, Zerbst und Köthen seien auch Ärzte im ländlichen Raum Teil des neuen Projekts. Darunter zwei Hausärzte in Dingelstedt (Landkreis Harz) und ein Urologe in Gommern (Landkreis Jerichower Land). Im Raum Leipzig seien zudem 13 Ärzte beteiligt.

