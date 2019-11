Halle/Naumburg (dpa/sa) - Nach Attacken auf Polizeibeamte in Naumburg (Burgenlandkreis) beginnt heute am Landgericht Halle der Prozess gegen drei Mitglieder einer Familie. Angeklagt sind der heute 48 Jahre alte Vater und zwei erwachsene Söhne. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern insgesamt 18 Straftaten mit unterschiedlicher Beteiligung vor, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Dazu zählen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Angeklagten haben sich den Angaben nach bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Nach Erkenntnissen der Ermittler wurden Polizisten bei einem Einsatz im April 2016 in Naumburg attackiert, als sie einem Angeklagten eine Vorladung vor Gericht in einer Shisha-Bar übergeben wollten. Ein Beschuldigter soll dazu eine Menschengruppe angestachelt haben. Im Mai 2017 sollen zwei Angeklagte mit anderen Personen versucht haben, nachts gewaltsam in das Revier der Kleinstadt zu gelangen. Die Attacken gegen die Beamten hatten in Sachsen-Anhalt für Aufsehen und Diskussionen um die Personalstärke bei der Polizei gesorgt. Das Landgericht hat Verhandlungstermine bis zum 9. Januar anberaumt.

