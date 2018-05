Magdeburg/Teuchern (dpa/sa) - Der mehr als 30 Millionen Euro teure Ausbau der Bundesstraße 91 zwischen Deuben und Werschen (Burgenlandkreis) hat am Dienstag begonnen. "In den nächsten drei Jahren wird dieser wichtige Autobahnzubringer zu einer leistungsfähigen Verkehrsverbindung ausgebaut", sagte Landesverkehrsminister Thomas Webel. Die bislang zweistreifige Straße soll Abschnitte mit Zusatzspuren in beiden Richtungen erhalten. Damit werde die Verkehrssituation entspannt.

Die Lage der Bundesstraße werde sich aber nicht verändern. Der Ausbauabschnitt darf nach seiner Fertigstellung jedoch nicht mehr von Fahrzeugen benutzt werden, die mit weniger als Tempo 60 unterwegs sind. Für diesen Verkehr werde aber eine Nebenstrecke von rund fünf Kilometern geschaffen. Den Auftrag zum Ausbau hat die Planungsgesellschaft Deges übernommen, an der Bund und Länder beteiligt sind. Die Kosten von mehr als 30 Millionen Euro trägt der Bund.

