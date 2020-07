Michendorf (dpa) - Nach der jahrelangen Erweiterung des südlichen Berliner Ringes auf acht Spuren sind die Bauarbeiten am Mittwoch offiziell beendet worden. Seit Anfang Juni rollt bereits der Verkehr auf dem ausgebauten 8,2 Kilometer langen Stück der A10 zwischen den Dreiecken Potsdam und Nuthetal in Brandenburg. Nun ist auch die Tank- und Rastanlage Michendorf-Süd ausgebaut worden. "Nirgendwo in den neuen Bundesländern ist eine Autobahn leistungsfähiger", betonte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Mit dem Ausbau war 2016 begonnen worden. Der Bund investierte rund 150 Millionen Euro. Der Berliner Südring liegt an der Achse Warschau-Ruhrgebiet, auf der über 100 000 Fahrzeuge täglich unterwegs sind. Er wird auch von vielen Autofahrern Richtung Süden zur A9 genutzt.