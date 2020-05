Magdeburg (dpa/sa) - Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge des Landes Sachsen-Anhalt nimmt ab dem 1. Juli seinen regulären Dienstbetrieb schrittweise wieder auf. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Bereits ab dem 28. Mai könne zudem in den Kommunen die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten und Katastrophenschützern wieder in größeren Gruppen mit bis zu zehn Mitgliedern stattfinden.

Voraussetzung sei die Vorlage eines Ausbildungsplanes, der den Ablauf, einen Ausbildungsverantwortlichen und den Teilnehmerkreis bestimme. Zudem müssten Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Die Unterschreitung des Mindestabstandes bei praktischen Ausbildungsmaßnahmen sei nur dann zulässig, wenn es zwingend zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich sei. Dabei sei die Ausbildung in festen Gruppen vorzuziehen, ein Wechsel von Gruppenmitgliedern solle vermieden werden, hieß es.

Mitteilung des Innenministeriums