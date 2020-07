Halle (dpa/sa) - In einem Freibad in Halle sind Alkohol trinkende Badegäste mit dem Bademeister aneinander geraten. Am Sonntagnachmittag weigerten sie sich, mit dem laut Hausordnung verbotenen Trinken am Beckenrand aufzuhören, wie die Polizei in Halle am Montag mitteilte. Zwischen dem 42 Jahre alten Bademeister und einem 20 Jahre alten Gast kam es daraufhin zu einem Gerangel. Der Jüngere fiel zu Boden, stand wieder auf und schlug den Bademeister. Ein Zeuge trennte die beiden.