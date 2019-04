Diesdorf (dpa/sa) - Wäsche, Textilien, Kurzwaren: Das Freilichtmuseum Diesdorf in der Altmark widmet dem aufwändigen Verzieren von Alltagsstoffen eine Ausstellung. Die Schau "Als Tante Frieda ein junges Fräulein war ..." stellt von Sonntag (14.00 Uhr) an das feine Handarbeiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt. Neben Kochen, Haushalt und Kinderpflege verbrachten die Frauen damals viel Zeit mit dem Besticken oder Säumen von Tisch-, Leib- und Bettwäsche. Präsentiert werden unter anderem Tücher mit Widmungen oder Initialen, Häkeldeckchen und Paradekissen. Auch Knöpfe, Garne und Nadeln sind Teil der Schau, deren Namensgeberin Frieda Pasemann (1904-1985) aus Abbendorf ist. Ein Teil der Exponate stammt aus ihrem Nachlass. Mit der neuen Ausstellung beginnt in dem Freilichtmuseum auch die Saison, die bis 31. Oktober dauert.

