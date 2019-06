Burg (dpa/sa) - Auf der Abfahrt von der Autobahn 2 bei Burg ist am Samstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Es habe kurzzeitig Verkehrsbehinderungen auf der A2 Richtung Berlin gegeben. Die Feuerwehr löschte den Autobrand. Warum der Wagen auf der Abfahrt Burg-Zentrum in Brand geriet, war zunächst unklar.