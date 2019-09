Bergwitz (dpa/sa) - Im Landkreis Wittenberg ist ein 18 Jahre alter Autofahrer in seinem brennenden Unfallwagen so schwer verletzt worden, dass er starb. Der Mann war am Mittwochmorgen auf der B 100 von Reuden nach Bergwitz unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache kurz hinter einer Einfahrt zu einem Parkplatz nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei in Wittenberg mitteilte. Der Wagen prallte gegen eine kleine Baumgruppe und fing Feuer. Mehrere Ersthelfer zogen den 18-Jährigen aus dem Fahrzeug, bevor dieses komplett ausbrannte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße blieb etwa vier Stunden lang gesperrt.