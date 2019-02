Braschwitz (dpa/sa) - Ein Auto ist an einem Bahnübergang in Braschwitz (Saalekreis) durch die heruntergelassenen Schranken gefahren. Der Lokführer eines heranfahrenden Intercity sah den Wagen auf den Gleisen am Dienstagmorgen noch rechtzeitig und leitete eine Notbremsung ein, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kam der Zug vor dem Unfallwagen zu stehen.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. 22 Züge hatten Verspätungen. Der Autofahrer wird sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen.

Pressemeldung